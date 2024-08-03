На ЕКАДе водитель грузовика устроил крупное ДТП – пострадало 6 человек

Крупное ДТП под Екатеринбургом. 3 августа около 00:20 часов на 44 км ЕКАД Верхнепышминского района 41-летний водитель грузовика «Мерседес» отвлекся и въехал в стоящие на светофоре машины «Тойота», «Мицубиси», «Лада» и «Фав».
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