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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы поставил перед правительством региона задачу провести инвентаризацию критических видов импортных комплектующих и сырья.

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