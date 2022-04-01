Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы поставил перед правительством региона задачу провести инвентаризацию критических видов импортных комплектующих и сырья.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы поставил перед правительством региона задачу провести инвентаризацию критических видов импортных комплектующих и сырья.
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