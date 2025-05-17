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  • Часовщик
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DW* сообщило о сроках возобновления переговоров России и Украины

DW* сообщило о сроках возобновления переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться не ранее октября. По данным издания, Москва осознает, что Киев рассматривает возможное 30-дневное перемирие лишь как передышку для восстановления сил.

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