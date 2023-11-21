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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Выпускникам колледжей могут позволить обучаться в вузах по сокращенной программе

Выпускникам колледжей могут позволить обучаться в вузах по сокращенной программе

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников со средним профессиональным образованием при сохранении профильности получаемой в вузе специальности.

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