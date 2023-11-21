Выпускникам колледжей могут позволить обучаться в вузах по сокращенной программе

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников со средним профессиональным образованием при сохранении профильности получаемой в вузе специальности.