Выпускникам колледжей могут позволить обучаться в вузах по сокращенной программе

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников со средним профессиональным образованием при сохранении профильности получаемой в вузе специальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии