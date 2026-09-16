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SPLETNIK

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"Костя переобулся 18 раз уже". Андрей Бурковский рассказал про дружбу с Константином Богомоловым, съёмки в "Аноре" и негатив от Ксении Собчак

"Костя переобулся 18 раз уже". Андрей Бурковский рассказал про дружбу с Константином Богомоловым, съёмки в "Аноре" и негатив от Ксении Собчак

42-летний актёр Андрей Бурковский, который в конце 2022 года уехал из России и стал строить карьеру в США, рассказал в интервью иноагенту Юрию Дудю на его You-Tube канале, почему он эмигрировал, выступал против назначения Константина Богомолова на должность ректора Школы-студии МХАТ им.

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