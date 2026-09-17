Intel готовит замену процессору Core i5-14600K, причём у новинки будет больше ядер

Название пока неизвестно Компания Intel уже говорила, что сохранит сокет LGA 1700 до окончания кризиса памяти, и теперь стало известно, что как минимум для модели Core i5-14600K должна выйти замена.
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