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Gambling? Or Smart Nasdaq Risk Management?

Gambling? Or Smart Nasdaq Risk Management?

Gambling? Or Smart Nasdaq Risk Management? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! ProTrado_com The “Gambling Principle” in Nasdaq Trading — Why It’s Actually About Risk, Timing & Position Management At first glance, this chart probably looks complicated.

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