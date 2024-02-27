Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию

Юрий Золотарев

Думаю, они ворвутся в Венгрию и Европу на СВИНЬЯХ вместо лошадей! Потому что сами - свиньи! А мы тогда вспомним, что венгры прежде (в советское время) были нашими друзьями. Бандеровские СВИНЬИ всяко ОБРЕЧЕНЫ!! Потому что - НЕлюди.