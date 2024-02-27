Поражение Украины в войне обернется фатальными последствиями для премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» экс-командир роты карательного батальона «Айдар» Евгений Дикий.
Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию
Комментарии
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Юдкевич Сергей
Этот ублюдок забыл, что Венгрия - это НАТО.
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12 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
У пшеков.
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12 час.
Юрий Золотарев
Думаю, они ворвутся в Венгрию и Европу на СВИНЬЯХ вместо лошадей! Потому что сами - свиньи! А мы тогда вспомним, что венгры прежде (в советское время) были нашими друзьями. Бандеровские СВИНЬИ всяко ОБРЕЧЕНЫ!! Потому что - НЕлюди.
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5 час.
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