В Госдуме выступили за ужесточение наказания владельцев агрессивных животных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил МВД принять участие в разработке законопроекта, ужесточающего ответственность хозяев домашних животных за нападение их питомцев на людей и других животных.
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