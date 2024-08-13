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Русская весна

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В Госдуме выступили за ужесточение наказания владельцев агрессивных животных

В Госдуме выступили за ужесточение наказания владельцев агрессивных животных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил МВД принять участие в разработке законопроекта, ужесточающего ответственность хозяев домашних животных за нападение их питомцев на людей и других животных.

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