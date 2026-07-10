Что можно и нельзя делать в Крапивное заговенье 11 июля 2026 года

Суббота, 11 июля 2026 года, — это не просто последний день перед выходным. В эту дату сходятся сразу несколько мощных энергетических пластов: церковное почитание иконы «Троеручица», завершение Петрова поста и древнеславянское Крапивное заговенье.
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