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MeMo-Logic

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Что можно и нельзя делать в Крапивное заговенье 11 июля 2026 года

Что можно и нельзя делать в Крапивное заговенье 11 июля 2026 года

Суббота, 11 июля 2026 года, — это не просто последний день перед выходным. В эту дату сходятся сразу несколько мощных энергетических пластов: церковное почитание иконы «Троеручица», завершение Петрова поста и древнеславянское Крапивное заговенье.

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