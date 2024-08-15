Причиной нынешней ситуации в Курской области стало банальное предательство. Очередное пророчество Пригожина сбылось

События в Курской области по-прежнему остаются в центре внимания российской общественности. Все чаще задается один единственный вопрос, как подобное стало возможным, ведь все прекрасно понимали всю опасность происходящего.
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