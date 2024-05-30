Водолацкий: под Харьковом строят землянки, чтобы укрыться от властей Украины

Жители Харьковской области строят землянки в лесу, чтобы укрыться от властей Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.