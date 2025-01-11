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Калужские новости

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Жители калужской Малиновки вынуждены строить мост в супермаркет после дождя

Жители калужской Малиновки вынуждены строить мост в супермаркет после дождя

В чате Дмитрия Денисова в Телеграме читательница обратилась напрямую к мэру, поведав ему о проблеме, с которой вот уже пятый год подряд сталкиваются жители калужского микрорайона МалиновкаВ чате Дмитрия Денисова в Телеграме читательница обратилась напрямую к мэру, поведав ему о проблеме, с которой вот уже пятый год подряд сталкиваются жители калужского микрорайона Малиновка.

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