Жители калужской Малиновки вынуждены строить мост в супермаркет после дождя

В чате Дмитрия Денисова в Телеграме читательница обратилась напрямую к мэру, поведав ему о проблеме, с которой вот уже пятый год подряд сталкиваются жители калужского микрорайона МалиновкаВ чате Дмитрия Денисова в Телеграме читательница обратилась напрямую к мэру, поведав ему о проблеме, с которой вот уже пятый год подряд сталкиваются жители калужского микрорайона Малиновка.
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