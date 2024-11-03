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Царьград

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Неизвестные страницы истории: США атаковали нашу колонну - 34 жертвы, в том числе генерал

Неизвестные страницы истории: США атаковали нашу колонну - 34 жертвы, в том числе генерал

Результатом Белградской операции, которая проводилась с 28 сентября по 25 ноября 1944 года, стал разгром немецкой армейской группы "Сербия" и освобождение территории современных Сербии и Македонии.

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