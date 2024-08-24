В Орловской области объявлена массовая проверка владельцев оружия в охотугодьях

К межведомственной профилактической операции «Ночной охотник» приступили сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области во взаимодействии с региональным УМВД и КУ «Орелоблохотучреждение».
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