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    👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎Ошибка Дурова и н...
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    Задолбали  вы уже  с Дуровым. то  вам до гражданина Франции?  С какого  бодуна  вы  так переживаете  за  предателя  Р...Ошибка Дурова и н...

Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации

Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации

Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации Дуров всерьез ассоциировал себя с неуловимым Нео из трилогии "Матрица".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Задолбали  вы уже  с Дуровым. то  вам до гражданина Франции?  С какого  бодуна  вы  так переживаете  за  предателя  России, не  сдавшего  ФСБ  устроителей  Майдана? Или  с ним в  одной  шайке  врагов  России?
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13 час.
Владимир Алтайцев
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
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13 час.
николай лейчинский
Мужики - воюют , генералы - воруют ... Подавайте нам Дурова ! У большой страны больше забот нет иных ?!
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5 час.

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