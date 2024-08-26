Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации Дуров всерьез ассоциировал себя с неуловимым Нео из трилогии "Матрица".
Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Задолбали вы уже с Дуровым. то вам до гражданина Франции? С какого бодуна вы так переживаете за предателя России, не сдавшего ФСБ устроителей Майдана? Или с ним в одной шайке врагов России?
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13 час.
Владимир Алтайцев
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13 час.
николай лейчинский
Мужики - воюют , генералы - воруют ... Подавайте нам Дурова ! У большой страны больше забот нет иных ?!
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5 час.
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