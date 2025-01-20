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Полет беспилотника над Казанью попал на видео

Полет беспилотника над Казанью попал на видео

Полет беспилотника над Казанью сняли на видео, кадры показал Telegram-канал Mash. «ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолетного типа "Лютый" для атаки на казанские заводы», — говорится в публикации.

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