Полет беспилотника над Казанью попал на видео

Полет беспилотника над Казанью сняли на видео, кадры показал Telegram-канал Mash. «ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолетного типа "Лютый" для атаки на казанские заводы», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии