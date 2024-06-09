Астраханские археологи набирают команду для участия в раскопках

До археологической экспедиции на Семибугоринском комплексе осталось меньше месяца. Астраханские археологи ищут единомышленников, которые готовые с 1 июля по 1 сентября отравиться на поиски утерянной столицы Итиль времен Хазарского каганата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии