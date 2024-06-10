Индексация пенсий, повышение МРОТ и ипотека под 6 %: как изменится жизнь россиян в ближайшие годы

МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление на пленарной сессии главы государства Владимира Путина, который назвал главные задачи по развитию страны.
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