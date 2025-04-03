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Киевские удары по энергетике России: заявление Марии Захаровой

Киевские удары по энергетике России: заявление Марии Захаровой

Мария Захарова обвинила Киев в использовании террористических методов для срыва диалога Москвы и Вашингтона, утверждая, что ежедневные удары по российским энергетическим объектам направлены на введение в заблуждение США.

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