«Слюдариум» вышел в финал Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем место силы» Сейчас решается судьба одного из самых ярких и уникальных пространств Карелии — креативного пространства «Слюдариум» в Петрозаводске, идейным вдохновителем которого является руководитель ….
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