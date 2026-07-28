Загитова назвала скудоумием критику итальянского фигуриста Ригини

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих соцсетях ответила итальянскому фигуристу и хореографу Ивану Ригини, который публично усомнился в ее способности обучать юных спортсменов в центре фигурного катания в Казани.
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