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Газета.ру

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Загитова назвала скудоумием критику итальянского фигуриста Ригини

Загитова назвала скудоумием критику итальянского фигуриста Ригини

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих соцсетях ответила итальянскому фигуристу и хореографу Ивану Ригини, который публично усомнился в ее способности обучать юных спортсменов в центре фигурного катания в Казани.

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