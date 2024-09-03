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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филин о том, является ли Соболев одним из сильнейших форвардов РПЛ: «Не могу так сказать. По рассказам и крикам, может быть, сильнейший»

– Было интересно, как закончится трансферная сага Александра Соболева и «Зенита». Это самый громкий и самый медийный трансфер лета.

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