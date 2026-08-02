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FiNE NEWS

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На Запорожской АЭС обезвредили дрон с боевым зарядом, направленный на сухое хранилище

30 июля на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), входящей в структуру «Росатома», был обнаружен и обезврежен беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом, направленный на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).

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