МВД России подвело итоги первого года предоставления государственных услуг жителям новых регионов в упрощенном порядке

«На протяжении года для жителей новых регионов действует упрощенный порядок обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств, который определен постановлением Правительства Российской Федерации № 2216, вступившим в силу 14 декабря 2022 года.
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