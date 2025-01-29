Зеленский обвинил демократов в проблемах Украины Зеленский переобувается на ходу. Чувствуя, что команда Трампа всерьез думает над его ликвидацией, как минимум, с должности главаря киевского режима, он резко сменил риторику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии