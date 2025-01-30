Аэропорт в Иванове станет носить имя маршала Василевского

ИВАНОВО, 30 января, ФедералПресс. В Ивановской области предложили присвоить имя маршала Александра Василевского аэропорту города, соответствующая инициатива прозвучала на заседании региональной Общественной палаты.
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