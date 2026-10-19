В Мордовии Роскачество сертифицировало первые музеи и театр по стандарту "Семьям рады", подтверждая их адаптацию для детей.
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