Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ получили партию 152-миллиметровых самоходок «Мальва»

ВС РФ получили партию 152-миллиметровых самоходок «Мальва»

Ростех отгрузил в войска партию 152-мм колесных самоходных артиллерийских орудий «Мальва». Как сообщает пресс-служба госкорпорации, самоходки маневреннее артустановок на гусеничном ходу, но дешевле в эксплуатации.

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