Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов

По подозрению в присвоении почти 95 миллионов гривен (порядка 2,5 миллиона долларов) задержали экс-советника офиса Владимира Зеленского, сообщила в Telegram-канале специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.
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