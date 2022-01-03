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Член СПЧ Александр Брод: могилы с Красной площади убрать надо, но это дело не завтрашнего дня

Член СПЧ Александр Брод: могилы с Красной площади убрать надо, но это дело не завтрашнего дня

Мемориальное кладбище у стен Кремля убрать, безусловно, придется. Но торопиться в данном вопросе не следует, поскольку это может вызвать недовольство определенной части граждан.

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