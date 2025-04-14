В Чечне три человека погибли при хлопке газа на газонаполнительной станции

Три человека погибли в результате «хлопка газа в цистерне с топливом» на газонаполнительной станции в Наурском районе Чеченской республики, сообщает 14 апреля пресс-служба регионального управления Следственного комитета на сайте ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии