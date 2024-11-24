Участники спецоперации поздравили мам с праздником

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, поздравили мам с Днем матери, передав им слова благодарности, и пообещали, что вернутся домой с Победой — записанные видеопоздравления бойцов помогли передать их мамам активисты Народного фронта.