Участники спецоперации поздравили мам с праздником

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, поздравили мам с Днем матери, передав им слова благодарности, и пообещали, что вернутся домой с Победой — записанные видеопоздравления бойцов помогли передать их мамам активисты Народного фронта.
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