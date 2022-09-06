Газета «Культура»

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«После опубликуешь»: Захар Прилепин издает поэзию Эдуарда Лимонова

«После опубликуешь»: Захар Прилепин издает поэзию Эдуарда Лимонова

Одно из главных литературных событий этого года в России – выход первой книги «Полного собрания стихотворений и поэм» Эдуарда Лимонова, чье 80-летие будет отмечаться в феврале 2023-го.

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