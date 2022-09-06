«После опубликуешь»: Захар Прилепин издает поэзию Эдуарда Лимонова

Одно из главных литературных событий этого года в России – выход первой книги «Полного собрания стихотворений и поэм» Эдуарда Лимонова, чье 80-летие будет отмечаться в феврале 2023-го.
Популярные статьи
- Ставропольский музей опубликовал редкие снимки Михаила Горбачева
- Никита Михалков: «Мне интересно воспитывать тех, кто придет в труппу ныне строящегося Центра театра и кино»
- Никита Михалков дал интервью ТАСС: «Это Россию, господа дорогие, надо заслужить, а не счастливую возможность съесть круассан на Шанзелизе»
Свежие комментарии