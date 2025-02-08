ИРА: вчера, сегодня... Завтра?

После Второй Мировой войны для ИРА настали тяжёлые времена. Иногда казалось, что организация никогда не оправится от разгрома.
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