📹❗️Невзирая на PR-надпись "Hypersonic", аэродинамическая компоновка и видимые массо-габаритные параметры запечатленной на видеодемонстрации от "Ансар Аллах" баллистической ракеты средней дальности указывают на тот факт, что перед нами классическая 2-хступенчатая БРСД с отделяющимся управляемым боевым блоком, оснащенным Х-образными цельноповоротными плоскостями аэродинамических рулей, инерциально-навигационным блоком, а также блоком GPS/ГЛОНАСС-коррекции (компоновка сходна с оной у 2-хступенчатых 301-мм управляемых реактивных снарядов А-200 РСЗО "Полонез-М").