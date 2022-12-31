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Си Джей Макколлум обновил рекорд «Пеликанс» по 3-очковым и набрал 42 очка в матче с «Сиксерс»

Си Джей Макколлум обновил рекорд «Пеликанс» по 3-очковым и набрал 42 очка в матче с «Сиксерс»

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум стал главным действующим лицом матча с «Филадельфией» (127:116).

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