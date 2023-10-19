Намин назвал убийцу своего сына и бывшей тещи «наркоманом» и «подонком»

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми Артёма Микояна, сына музыканта, продюсера и композитора, основателя группы «Цветы» и собственного музыкального театра Стаса Намина, и его 85-летнюю тещу Полину Ткаченко.
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