Намин назвал убийцу своего сына и бывшей тещи «наркоманом» и «подонком»

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми Артёма Микояна, сына музыканта, продюсера и композитора, основателя группы «Цветы» и собственного музыкального театра Стаса Намина, и его 85-летнюю тещу Полину Ткаченко.