Смотреть страшно: почему от долгого нахождения в воде кожа морщится

Все мы замечали этот странный эффект от плавания в воде. Но почему кожа на руках морщится от воды и зачем нашему организму такая функция? Вам тоже всегда казалось странным, что после ванны или купания в озере пальцы становятся морщинистыми? Но это отнюдь не бесполезный механизм — без него наши предки бы не выжили! Наряду с копчиком, зубом мудрости и сосками у мужчин, у человека есть еще один достаточно милый рудимент.