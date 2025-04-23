Смотреть страшно: почему от долгого нахождения в воде кожа морщится

Все мы замечали этот странный эффект от плавания в воде. Но почему кожа на руках морщится от воды и зачем нашему организму такая функция? Вам тоже всегда казалось странным, что после ванны или купания в озере пальцы становятся морщинистыми? Но это отнюдь не бесполезный механизм — без него наши предки бы не выжили! Наряду с копчиком, зубом мудрости и сосками у мужчин, у человека есть еще один достаточно милый рудимент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии