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Смотреть страшно: почему от долгого нахождения в воде кожа морщится

Смотреть страшно: почему от долгого нахождения в воде кожа морщится

Все мы замечали этот странный эффект от плавания в воде. Но почему кожа на руках морщится от воды и зачем нашему организму такая функция?   Вам тоже всегда казалось странным, что после ванны или купания в озере пальцы становятся морщинистыми? Но это отнюдь не бесполезный механизм — без него наши предки бы не выжили!   Наряду с копчиком, зубом мудрости и сосками у мужчин, у человека есть еще один достаточно милый рудимент.

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