Погоня со стрельбой: в Петербурге пьяный лихач устроил ралли с полицией

Оперативникам пришлось применить оружие. В Колпино водитель иномарки устроил «игры» с полицией. На требования правоохранителей остановиться он не реагировал, не пропускал пешеходов и игнорировал ПДД, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.