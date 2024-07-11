Погоня со стрельбой: в Петербурге пьяный лихач устроил ралли с полицией

Оперативникам пришлось применить оружие. В Колпино водитель иномарки устроил «игры» с полицией. На требования правоохранителей остановиться он не реагировал, не пропускал пешеходов и игнорировал ПДД, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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