Никакой консолидации исламского мира и единого фронта против Израиля не будет

Елена Черевашенко

И все молча наблюдают как уничтожают людей, президенты видимо собираются и договариваются, кого принесут в жертву в следующий раз, они приучают нас к тому, что отдельная человеческая жизнь ничего не значит, всё отдать за идею. Не важно, исламский мир или христианский, люди просто хотят жить, а им не дают эту роскошь в наше время, влиятельным семьям не нужны деньги и нефть, им хочется крови и детишек!