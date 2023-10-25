НЕ будет никакой консолидации арабского мира.Всю ночь и утро читаю про продолжающиеся боибардировки Газы Израилем.
Никакой консолидации исламского мира и единого фронта против Израиля не будет
Комментарии
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Елена Черевашенко
И все молча наблюдают как уничтожают людей, президенты видимо собираются и договариваются, кого принесут в жертву в следующий раз, они приучают нас к тому, что отдельная человеческая жизнь ничего не значит, всё отдать за идею. Не важно, исламский мир или христианский, люди просто хотят жить, а им не дают эту роскошь в наше время, влиятельным семьям не нужны деньги и нефть, им хочется крови и детишек!
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2 д.
Виген Егиазарян
Вы, наверное, удивитесь - но это действительно другое. Так как Израиль захватил эти земли по итогам войны, причём, войны как нападения НА Израиль. Египет напал на Израиль - и, в результате, потерял Синай. Сирия напала на Израиль - и, в результате, потеряла Голанские высоты. P.S. Надеюсь, что приобретение Советским Союзом по итогам Второй Мировой войны Калининградской области у Германии и 4 островов у Японии - не вызывает у Вас вопросов и сомнений в справедливости таких приобретений?
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5 час.
Виген Егиазарян
Не там ищете кукловода и поджигателя войны. Уже доказано, что нападение Хамаса было инициировано Ираном.
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5 час.
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