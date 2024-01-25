Ранее женщину отстранили от работы.фото: vk.com/zlo43--> В отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбуждено уголовное дело, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Против проводницы, выбросившей кота Твикса, возбудили дело
Комментарии
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Валерий Вадимов
разве проводницы не впускают в вагон.провепив наличие билета и места?на кота был билет.он был в сумке...хозяин балбес.или бухнул заснул,или просто заснул.кот вылез-они любопытные,он что в другой вагон перебрался,или проводница не помнила кого и как запускала?наверное нужна полное описание,правдивое ситуации,а то непоняток много
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20 час.
Бендер Задунайский
Дурдом на выезде .
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17 час.
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