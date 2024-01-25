Против проводницы, выбросившей кота Твикса, возбудили дело

Валерий Вадимов

разве проводницы не впускают в вагон.провепив наличие билета и места?на кота был билет.он был в сумке...хозяин балбес.или бухнул заснул,или просто заснул.кот вылез-они любопытные,он что в другой вагон перебрался,или проводница не помнила кого и как запускала?наверное нужна полное описание,правдивое ситуации,а то непоняток много