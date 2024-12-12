После снегопада городские улицы превратились в сплошной каток. Будьте осторожны! Третье ДТП за сутки!.
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После снегопада городские улицы превратились в сплошной каток. Будьте осторожны! Третье ДТП за сутки!.