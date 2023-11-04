Vivo X100 протестировали в Geekbench. Этот бюджетный флагман нового поколения в два раза быстрее Samsung Galaxy S23 Ultra

Однокристальная система MediaTek Dimensity 9300 демонстрирует чудеса производительности. Построенный на ее базе бюджетный флагман Vivo X100 (бюджетный он потому, что будет открывать линейку, поэтому стоимость будет заметно ниже, чем у того же Vivo X100 Pro) продемонстрировал впечатляющую производительность в бенчмарке Geekbench 5.