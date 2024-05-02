МРОТ в России предложили увеличить до 30 тысяч рублей

Инициатива увеличить минимальный размер оплаты труда прозвучала в Государственной Думе. Такой законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов, сообщают «Известия».
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