«Всплакнула перед поездкой»: Жилина — о возвращении на лед после перерыва

Фото: fsrussia.ru Азербайджанская фигуристка Вероника Жилина, пропустившая два сезона из-за проблем со здоровьем, готовится к своему первому старту после долгого перерыва.
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