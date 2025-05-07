Напоминаем: чтобы проголосовать за клинику, которую вы считаете лучшей, зайдите на официальный сайт премии «Доктор Питер — частная медицина», авторизуйтесь и выберите по одному претенденту в каждой из 9 номинаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии