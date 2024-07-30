В Германии призвали Бербок покинуть пост из-за недавнего скандала

Лидер АдГ призвала главу МИД уйти до выяснения обстоятельств визового скандалаСопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель обвинило руководство МИД в "контрабанде", благодаря которой в страну могут попасть тысячи мигрантов.