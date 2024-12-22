Дорогие друзья, вы, возможно, тоже обратили внимание, что 37-й год ещё не наступил, а чистки на региональном и федеральном уровнях вовсю идут – сообщения о задержаниях чиновников и предпринимателей уже некоторое время почти в ежедневном режиме валятся.
37-й год ещё не наступил, а чистки на региональном и федеральном уровнях вовсю идут...
Комментарии
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Варлам Устрялов
он - провокатор.
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. начальник это явно понял. Поэтому - успехов новым лидерам России!
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1 час.
NN
N N
Прямо-таки, тридцать седьмой! Что, и расстрелы идут?
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1 час.
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