Новая магнитная буря накроет Землю 22-26 ноября 2023

Прогнозируется уровень G1.Очередная магнитная буря ожидается с 22 по 26 ноября. Об этом предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институте солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.